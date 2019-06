Nieuw evenement in Veghel: honderden zangers strijden om best zingende café

VEGHEL - Vijf lange tafels op de Markt, met daaraan 750 zangers ieder in kleur van hun eigen café. Met op kop een podium met een 10-koppige studentenband. Als die gaat spelen, zingen deelnemers en toeschouwers mee uit volle borst. Het best zingende café krijgt de wisselbeker van deze eerste aflevering van het nieuwe evenement ‘Heel Veghel Zingt Mee‘.

Het is een idee van carnavalsvereniging De Kuussegatters en is door de horeca aan de Markt met liefde omarmd. De café's Abbey Road, Twenty Nine, Fellows & Friends, ‘t Hart van Veghel en Marktzicht doen mee op zaterdag 15 juni. ,,We dachten dat er we zo’n driehonderd deelnemers konden trekken, maar inmiddels zijn er al 750 aanmeldingen", zegt Twan Sigmans van de organisatie. ,,De tafels zijn zo goed als uitverkocht.”

Ook de horeca heeft er volgens hem zin in. De vijf cafés worden aangekleed in ieder een eigen kleur, de deelnemers krijgen een sjaaltje in de kleur van ‘hun café’. ,,Maar ik weet dat er café's zijn die ook al voor petjes en tafelkleedjes en meer in hun kleur zorgen.” De deelnemers betalen vijf euro inschrijfgeld om een plek aan een tafel naar keuze te bemachtigen en ze krijgen een liedjesboek. ,,Het gaat om de gezelligheid", zegt Sigmans. ,,Het lijkt op een biercantus, maar wij hebben er onze eigen draai aangegeven. We gaan voor ‘de positieve insteek’, niet voor straffen of afzeiken zoals bij een biercantus. Het moet luchtig en leuk blijven. Gewoon een avond met duizend man in de open lucht zingen en verschillende café's die het sportief tegen elkaar opnemen.”