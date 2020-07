Nieuw evenement met beachvolleyball in Boerdonk in halve dag uitverkocht

De Buffelrun is toch wel een van hoogtepunten van het jaar in Boerdonk en juist dat evenement kon in april van dit jaar niet doorgaan vanwege corona. Het is verplaatst naar zaterdag 4 en zondag 5 september 2021. Maar de jongeren in Boerdonk willen zo lang niet stilzitten. Daarom heeft een groep, samen met een aantal organisatoren van de Buffelrun, in juni net nadat Mark Rutten aankondigde dat de coronaregels versoepeld werden, een nieuw evenement in elkaar gezet. Dit vindt plaats op vrijdag 4 en zaterdag 5 september 2020 en is Boering Beach Ball Blast gedoopt. ,,Op zondag 3 juli 14.00 uur startte de inschrijving en’s avonds om 20.00 uur die avond zat het al vol", laat Antoon Donkers namens de organisatie weten. Zo'n 30 teams van vier tot vijf personen doen er mee en die inschrijvingen zijn dus al vol.