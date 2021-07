Nieuw festival in Uden wordt groot spektakel

Jong Maashorst: ‘Waar blijven de extra fietsen­stal­lin­gen in centrum Uden?’

14:14 UDEN - Waar blijven de extra fietsenstallingen in het centrum van Uden? Dat vraagt de fractie Jong Maashorst - de nieuwe naam van Jong Uden - zich af nu de Marktstraat al maanden klaar is. De partij ergert zich aan de vele zwerffietsen in het centrum en begrijpt niet waarom de gemeente niet is ingegaan op een aanbod om een lege winkel in te richten als bewaakte fietsenstalling.