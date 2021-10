Nieuw gebouw markeert gestage groei bij Vanderlande

VEGHEL - De groei zit er lekker in bij de wereldspeler Vanderlande in Veghel. Reden waarom het bedrijf - groot in pakket- en bagage-afhandelingssystemen - een nieuw kantoor heeft gebouwd om het sterk groeiend aantal medewerkers te huisvesten. Gebouw 60 is nu in gebruik.