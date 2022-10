Nieuw in Blauwe Kei: een tentoonstelling die alleen te zien is door artiesten

Tweede jeugdproms NOIZZ móest dit jaar wel doorgaan: ‘We konden kinderen niet meer teleurstel­len’

ERP - Vijf jaar geleden was er de eerste jeugdproms NOIZZ in Erp en eindelijk, want corona houdt zich nog altijd redelijk gedeisd, is de tweede editie in zicht. Maar we nemen geen risico, besloot de organisatie, en we trekken het festival op de kalender gewoon een stukje naar voren. Dat maakt dat zo’n 200 artiesten, dansers en muzikanten zich durven te verheugen op het grote podium.

27 september