‘Nieuw’ museum MRK Uden wil lokken en verleiden

De bouwvakkers zijn na maanden stof happen verjaagd maar nog niet alles is helemaal klaar. Toch is zo vlak voor de officiële heropening op vrijdag 9 november al goed duidelijk wat het nieuwe MRK in Uden, na bijna twee jaar verbouwen - kosten een miljoen euro eigen geld - allemaal te bieden heeft.



Meest opvallend aan de buitenkant is de splinternieuwe refter: een vleugel van glas en staal, dé publieksruimte van het museum. Bezoekers komen voortaan via de oude kloosterpoort en de kruidentuin hier terecht. Van daaruit kunnen ze naar het museum maar de refter is ook bedoeld als plek waar je gewoon een kopje koffie drinkt - met het nieuwe MRK-taartje - of een abdijbiertje. ,,Met uitzicht op het klooster en de kruidentuin. Hoe mooi is dat”, zegt Quirine van Aerts van het museum. Het zijn die drie K’s waar het museum na jaren ploeteren, sappelen en proberen te overleven, mee wil gaan pronken en verleiden: kunst, klooster en kruidentuin.