Nieuw onderzoek naar ‘pedofiele gevoelens’ Zeelandse kinderporno-verstuurder (48)

Liever een taakstraf

De man ging tegen deze beslissing in hoger beroep. Hij wilde ‘liever een taakstraf’. Dan kon hij zijn ‘baan en huis behouden’. Het Openbaar Ministerie had juist gevraagd de straf in stand te laten.

Tegen het hof vertelde de Zeelander dat hij de beelden van kinderen naar pedofielen stuurde, omdat hij deze mánnen graag opgewonden zag. Hij gaf daarbij aan dat hij zelf maar ‘een beetje’ geïnteresseerd was in kinderporno. Dat was volgens het Hof de eerste keer dat de man überhaupt toegaf ‘pedofiele gevoelens’ te hebben. Dat heeft ‘mogelijk consequenties’ bij een veroordeling. De psycholoog moet kijken of de man wel volledig toerekeningsvatbaar is en of hij een behandeling moet volgen.