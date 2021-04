Nieuw prikstation GGD verjaagt Kunstation Uden: ‘Eind van de maand eruit, verschrikkelijk!’

Expositie Ton Jansen in Uden geopend, tekening van 10 x 1,5 meter maakt indruk

6 maart UDEN - Voorzien van echt prikkeldraad is de tekening van 10 bij 1,5 meter die Udenaar Ton Jansen maakte over vluchtelingen, de onbetwiste blikvanger op zijn overzichtsexpositie in het Kunstation Uden. Zaterdagmiddag werd de tentoonstelling geopend.