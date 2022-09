Nieuw tiny house in Erp uitkomst voor René Slaats (63): ‘Alleen mijn stofzuiger kan ik niet kwijt’

Eerste dorpspick­nick Schaijk smaakt naar meer: ‘Dit is toch geweldig?’

SCHAIJK - Helemaal vol zat de 100 meter lange picknicktafel niet maar de eerste dorpspicknick in Schaijk was een groot succes. ,,Gewoon aanschuiven en samen lekker eten en kletsen, dit is toch geweldig?” Je zou elk dorp zo’n evenement toewensen.

