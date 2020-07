Nieuwbouw basisschool Uilenbrink Veghel loopt vertraging op

Dak voor de bouwvak waterdicht

Op het bouwterrein aan de Melisselaar constateert uitvoerder Geert Verbruggen van bouwbedrijf Van der Heijden uit Schaijk dat hij 'op planning' zit. ,,Het dak van het hoofdgebouw is voor de bouwvak waterdicht. Eind juni is gestart met het plaatsen van de staalconstructie. We werken pas zo'n week of vijf echt boven de grond." Hij wijst naar het tweelaagse gebouw waar een kraan boven hangt. ,,Dat deel is helemaal nieuw. Wat voorheen op die plek stond, is gesloopt. De zijde aan het water, die dateert uit 1979, is blijven staan en gaan we helemaal renoveren."