Nieuwbouw Buro Lima in Heeswijk-Dinther

Samen leven

In het nieuwbouwplan dat de naam 'Samen Leven' heeft gekregen is straks plek voor 24 kinderen/jeugdigen. Lianne van Genugten richtte elf jaar geleden Buro Lima op en op 7 januari van dit jaar ging de eerste schop de grond in voor de nieuwbouw. ,,We hopen medio oktober te kunnen beginnen met de verhuizing naar het nieuwe gebouw. Dat gaat wel een maandje duren voordat alles over is. Maar het loopt voorspoedig."