Nieuwbouw in Natuurtuin 't Bundertje in Veghel voor nog meer scholen en groepen

Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad heeft het voorlopige ontwerp goedgekeurd, de gemeenteraad beslist er in november over. Het gebouw en de dierenverblijven van de Natuurtuin in de Veghelse wijk De Bunders zijn aan vervanging toe. Ze voldoen niet aan de eisen van duurzaamheid en toegankelijkheid. Zo is het niet geschikt voor mensen in een rolstoel. ,,Als het gaat regenen kunnen minder valide mensen niet eens naar binnen", zegt coördinator natuureducatie Danielle Walraven van de Natuurtuin. Het nieuwe gebouw is ruimer, krijgt een volwaardig klaslokaal en een geschikte keuken voor kooklessen. ,,We telen onze eigen groente en verwerken die producten hier zelf.”

Boerderijdieren om te verzorgen

't Bundertje bestaat zo’n vijftien jaar. Er zijn boerderijdieren als schapen, geiten, konijnen, cavia’s, chinchilla’s en vogels en in de tuinen eromheen kunnen kinderen op zoek naar planten en insecten. Mensen kunnen wandelen langs de oude spoordijk, een ecologische verbindingszone. De basisscholen, kinderdagverblijven en bso’s uit Veghel maken er gebruik van, en ook het Fioretti College. Leerlingen doen er praktijkervaring op in het verzorgen van dieren en planten. Stichting Dichterbij heeft er een dagbesteding, ouderen van de zorgcentrum Watersteeg komen op bezoek. Er zijn werkgroepen dierverzorging, kruiden en tuinieren. En een groep die met de dieren op bezoek gaat in verzorgingshuizen. ,,Er is zoveel te doen in eigenlijk te weinig ruimte", zegt Walraven. ,,Daarom kunnen we niet wachten tot het nieuwe gebouw er staat.”

Quote Er worden zelfs nestkast­jes in het nieuwe pand verwerkt Danielle Walraven , Coördinator educatie Natuurtuin De Bunders

Dieren tijdelijk een ander onderkomen