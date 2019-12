Nieuwe afspraken over Noordkade versus centrum Veghel; partijen maken verzoeningsgebaar

VEGHEL - ‘Niet tegen elkaar, maar mét elkaar’. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe samenwerking tussen de winkeliers in Veghel Centrum en CHV De Noordkade. Op 20 december tekenen beide partijen en de gemeente Meierijstad een convenant waarin de werkafspraken nog eens duidelijk op papier zijn gezet.

De afgelopen jaren was er herhaaldelijk discussie over wel of niet terechte vestiging van een sommige winkels op de Noordkade. Dit complex moet zich volgens de afspraak alleen richten op de concepten food en cultuur en niet op reguliere detailhandel. Toen Jumbo zich als commerciële partij aandiende en bloemenzaak Trendsetters zich later op de Noordkade vestigde, kwamen centrumondernemers in het verweer. Zij stapten in het geval van de bloemenzaak zelfs naar de rechter. De ondernemers waren bang dat de Noordkade het centrum, dat het toch al moeilijk heeft met veel leegstand, verder leeg trekt.

Ieder centrum z'n eigen functie

De gemeenteraad van Meierijstad stelde dit jaar een nieuwe centrumvisie vast, waarin staat de Noordkade en het centrum twee verschillende functies hebben met ieder hun eigen ondernemers en publiek. In het convenant worden deze afspraken nog eens helder op papier gezet: wat zijn de karakters van deze gebieden en welke detailhandel is toegestaan op de Noordkade. Daarnaast zeggen beide partijen dat ze juist meer gaan samenwerken op het gebied van marketing en evenementen.

Ruimte voor samenwerking nu afspraken op papier staan

Johan Nagtzaam, voorzitter Centrum Management Veghel, zegt in een persbericht van de gemeente ‘dat wantrouwen en conflict hebben plaatsgemaakt voor een sfeer van samen staan we sterk'. ,,Nu de detailhandelstructuur in Veghel duidelijk op papier staat, is er ruimte voor samenwerking.”

Stefan van de Ven, directeur van Noordkade Ontwikkeling BV, zegt in het persbericht dat hij blij is dat de strijdbijl begraven wordt en er geen energie meer in juridische procedures gestoken hoeft te worden.” Wethouder Harry van Rooijen: ,,Iedereen is er bij gebaat als partijen samenwerken om Veghel, en daarmee ook de positieve invloed van de Noordkade voor geheel Meierijstad, te versterken.”