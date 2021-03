Nieuwe afvalbakken met golvend dakje in het centrum Uden

UDEN - Begin deze maand is de gemeente Uden gestart met het plaatsen van nieuwe afvalbakken in het winkelgebied van het Udense centrum. Het gaat om bakken met een aparte invoer voor plastic afval en voor restafval, zodat het afval wordt gescheiden.

Voorheen stonden er alleen afvalbakken met maar één invoer, waardoor alle afval bij elkaar in een bak terechtkwam. In 2019 is in het centrum met vier verschillende afvalbakken getest of het winkelend publiek, net als thuis, ook het afval wil scheiden. De resultaten waren positief.

Golvend dakje

De rechthoekige afvalbak met een golvend dakje kwam als beste uit de bus. Door de kleur- en tekstvlakken weten bezoekers direct welk afval in welk vak hoort. Wethouder Ingrid Verkuijlen: ,,In de openbare ruimte wordt elke dag veel afval weggegooid. Het is zonde om daar niets mee te doen, een deel ervan bestaat uit grondstoffen die kunnen worden gerecycled. Met de nieuwe afvalbakken zetten we weer een goede stap richting hergebruik. Daarnaast willen we zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen. Het plaatsen van grotere afvalbakken op de juiste plekken zal daarbij helpen.”

In woonwijken

De ruim 100 afvalbakken in het centrum worden vervangen door 60 grotere afvalbakken. Afvalbakken op plekken waar ze bijna niet gebruikt worden, zullen verdwijnen. Veel gebruikte afvalbakken worden vervangen door een grotere, met 2-compartimenten. Oude afvalbakken die nog in redelijke staat zijn, worden opgeknapt en ingezet in woonwijken. De rest wordt als grondstof weer hergebruikt.