Nieuwe appartementen Hoogstraat Veghel: ‘Heb romantische beelden hoe het kan worden’

Tegenover Villa Rustplaats in Veghel, dat tegenwoordig Villa Klondike heet, bouwde eind negentiende eeuw burgemeester Victor de Kuijper een statig huis. In de jaren zestig van de vorige eeuw zette firma Van Deursen een nieuwe winkel tegen de voorgevel van dat huis, dat inmiddels zo scheef is gezakt dat er niks meer mee te beginnen is. Vastgoedondernemer Ton Verhoeven keek daar doorheen en zag de mogelijkheden van het perceel.