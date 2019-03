Nieuwe band Tonight Tonight op Peelpop in Boekel

Volle bak in Markant bij festival ‘Uden Laat van Zich Horen’

14:53 UDEN - Zo'n beetje alles wat zingt en muziek maakt in Uden is zondag 17 maart van de partij in theater Markant waar het publieksfestival ‘Uden Laat Van Zich Horen‘ wordt gehouden. Tussen 12.00 en 17.30 uur staan ruim 650 artiesten op een van de podia in het theater. Het festival is gratis toegankelijk.