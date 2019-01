Nieuwe bezwaarmaker tegen verhuizing Volkels bouwbedrijf T&W Bouw

Update + Video Dode en gewonde na frontale botsing tussen twee auto's in Zeeland, gewonde bestuurder aangehou­den

30 januari ZEELAND - Op de Provinciale Weg Zuid in Zeeland is woensdagochtend even na 09.00 uur een dode gevallen na een frontale aanrijding tussen twee personenauto's. Een andere inzittende is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd en daar behandeld. De 63-jarige Udenaar is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau, zo laat de politie weten.