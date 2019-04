Nieuwe bouwplannen Keldonk in impasse

In 2018 minder klachten over lawaai van vliegbasis Volkel

11:42 VOLKEL - Omwonenden hebben in 2018 aanzienlijk minder geklaagd over geluidsoverlast van de vliegbasis Volkel. In totaal kwamen er 210 meldingen binnen over herrie van F-16's en andere vliegtuigen. In 2017 waren dat er nog 289. De Koninklijke Luchtmacht noemt het een significante daling.