Nieuwe burgemeester van Boekel Caroline van den Elsen: ‘Soms moet je je boerenverstand gebruiken’

,,Dat verhuizen naar Boekel was in het gezin wel even ‘een dingetje’”, aldus Van den Elsen. We wonen pas vier jaar in dit prachtige huis. Mijn oudste zoon Jules (22) studeert bestuurskunde en zit op kamers. De jongste, Ramon (20) woont nog thuis. Die doet bouwkunde bij Avans in Den Bosch. Mijn partner, Theo van de Linden, werkt in Cuijk bij Inland Terminal. Hij komt uit Keldonk, heeft in Erp gewoond. Dus wij denken dat wij ook wel elders, bijvoorbeeld in Boekel, kunnen inburgeren.”