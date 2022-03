Nieuwe dichtbundel van weduwnaar Huub Trompenaars uit Veghel: 'Het leven nodigt me weer uit om erin te stappen.”

Als de vrouw van Huub Trompenaars uit Veghel overlijdt, giet hij zijn rouw in woorden en gedichten. Hij denkt dat ze over de dood gaan, maar het werd een bundel over liefde. In april komt zijn tweede boek uit, daarin staat de liefde weer centraal, want liefde verbindt leven en dood met elkaar.

Het begint allemaal met Margret, waar Huub Trompenaars 40 jaar een relatie mee had. Zijn lief, zijn baken. Als ze in augustus 2018 te horen krijgen dat Margret gaat sterven, zoeken ze samen een manier om daarmee om te gaan. Het werd de metafoor ‘Tango met de dood’.

Een paar maanden nadat ze in december 2019 overlijdt, begint Huub Trompenaars (61) te schrijven. ,,Soms komen er drie, vier woorden in me op. Dan pak ik pen en papier waarna de woorden stromen”, vertelt Trompenaars thuis in zijn zonnige huiskamer. De gedichten bleven komen. Boekwaardig vonden anderen en zo kwam het dat hij zijn dichtbundel in eigen beheer uitgaf. ,,Ik dacht al die tijd over de dood te schrijven, maar het is een boek over liefde geworden. Het herkauwen van mijn gedichten, van schrijven tot opmaak van de bundel en foto's erbij zoeken, werkte ongelooflijk heilzaam.”

Twee maal genomineerd

Eenmaal actief op sociale media werd hij snel lid van Alle Monden, een dichterscollectief op Instagram. Daar werd hij uitgedaagd een gedicht in te sturen voor de AMAI award, met twee keer, in 2021 en 2022, een nominatie tot gevolg. Uitgeverij Palmslag is hiervan de sponsor en las zijn eerste bundel en vroeg Trompenaars of hij zijn volgende bij hen wilde uitgeven. ,,Mijn rouw heeft me veel gebracht, maar de nieuwe bundel ‘Oude loten, nieuwe streken’ heb ik niet geschreven uit het perspectief van weduwnaar, want het leven nodigt me juist weer uit om er in te stappen.”

Het boek sluit aan bij de SIRE-campagne 'De dood, praat erover, niet eroverheen’

Zijn nieuwe boek past net als zijn eerste weer goed bij de SIRE campagne: ‘De dood. Praat erover, niet er overheen’. ,,Doodgaan is niet zo moeilijk, maar het loslaten wel”, vervolgt Trompenaars. ,,In ons praten over de dood gebruiken we vaak woorden die verwijzen naar slachtofferschap. Geen comfortabele positie. De dood is dus de slechterik. Wat nou als het leven de kwaaie peer is.”

Hij vindt het een mooie insteek om de dood in een ander perspectief te krijgen. ,,Dan wordt het makkelijker om over de dood te praten. Immers: je moet de dood omarmen, om het leven te bevrijden.”

‘Oude loten, nieuwe streken’ komt op 8 april uit en kost 19,95 euro. De bundels zijn daarna te koop bij Boekhandel Schellen in Veghel.