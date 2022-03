Nieuwe gemeenteraad van Boekel geïnstalleerd

Pater Theo Snijders (87) overleden: missiona­ris die passie voor voetbal deelde met de Brazilia­nen

BOEKEL - Op zijn kamer in zorgcentrum Sint Petrus in Boekel is woensdagavond pater Theo Snijders (87) overleden. Hij las, ondanks zijn hoge leeftijd, nog op tal van plaatsen in de parochie Uden de mis.

24 maart