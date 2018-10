Nieuwe hartje van Zeeland toch nog niet helemaal perfect

Bakkerij Bekkers neemt bakkerswin­kel Van de Mortel in Mariaheide over

10:34 MARIAHEIDE - Goed nieuws voor Mariaheide. Bakkerij Bekkers neemt de bakkerswinkel van Van de Mortel in Mariaheide over. Van de Mortel sloot afgelopen zaterdag de deuren. Dankzij de overname is Mariaheide straks maar een kleine week verstoken geweest van brood.