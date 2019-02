Nieuwe Jan Linders Veghel opent woensdag 27 februari

Slachtof­fer met spoed naar het ziekenhuis na bedrijfson­ge­val Odiliapeel

8 februari ODILIAPEEL - Bij een bedrijfsongeval bij een bedrijf aan de Beukelaan in Odiliapeel is vrijdagavond iemand gewond geraakt. Er is een traumahelikopter ter plaatse geweest. De gewonde is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.