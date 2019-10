‘Nieuwe jas’ voor hockeyclub Uden met oog op verdere groei

Het is nog steeds een ouderwets gezellig clubhuis waar hockeyers van HCU en gasten vol lof over zijn. Maar welbeschouwd is het typische jaren zeventig-pand met opvallend puntdak helemaal op; kabels en leidingen hangen houtje-touwtje aan elkaar, de indeling is niet echt praktisch en de de kleedkamers zijn helemaal voltooid verleden tijd. ,,Dit is gebouwd voor de 400 leden die we in 1972 hadden”, wijst voorzitter Han Gootzen om zich heen. ,,Nu zijn het er 900, kun je nagaan. Op zaterdag en zondag, met alle ouders en opa’s en oma’s erbij, past dat echt niet meer, zo druk is het dan.” Er moet dus wat gebeuren.