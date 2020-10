Nieuwe kleren, wandelen of met de bosmaaier aan de slag: zo houden zij de moed erin!

Statushou­der die Rik van de Rakt doodstak moet het land uit

16 oktober DEN BOSCH - Nederland wil de statushouder uitzetten, die in april in Oss Rik van de Rakt (18) doodstak. Dit voornemen van de overheid bemoeilijkt de strafzaak. De verdachte is ernstig gestoord. Deskundigen hebben tbs met dwangverpleging geadviseerd.