Nieuwe kunst- en cultuurprijs in Meierijstad

Uden breidt cameratoe­zicht uit naar sportpark, de Bogerd en Flatwijk

7:02 UDEN - In de strijd tegen overlast en criminaliteit gaat Uden meer beveiligingscamera’s plaatsen. Naast de vaste camera’s rond de horecagebieden in het centrum komen er in het sportpark mobiele camera’s. Ook in de Bogerd en de Flatwijk kunnen camera’s ingezet worden.