Nieuwe muziekvereniging Meierijstad bijt het spits af tijdens Jumbo Muziekfestival

In 't Klooster strijden de muzikanten om de ‘Albert van Zutphen wisselbokaal'. Op zaterdag gaat de wisseltrofee naar de best spelende slagwerkgroep en op zondag naar het best spelende harmonie – of fanfareorkest. Daarnaast wordt er per groep, waarvan de indeling gebaseerd is op de divisies waarin de diverse verenigingen uitkomen, een eerste prijs uitgereikt.