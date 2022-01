Nieuwe netwerkclub erbij in Veghel; niet om elkaar zaken toe te schuiven, wel om te praten over Veghel

VEGHEL - Veghels Beraad is géén serviceclub, en ook geen ondernemersvereniging die gericht op het elkaar toeschuiven van zakelijke opdrachten. Wat het dan wel is? Een netwerkclub waarbij het vooral over Veghel gaat, stelt mede-oprichter Servaas Rouwhorst.

Alsof er nog niet genoeg netwerkgroepen voor ondernemers zijn in Meierijstad, heeft Veghel er nog eentje bij. Net nu de Veghelse ondernemersverenigingen CVO en VMK zijn opgegaan in Ondernemend Veghel en vrijwel alle ondernemersverenigingen in Meierijstad zich verenigd hebben in de POM (Platform Ondernemend Meierijstad), meldt er zich een nieuw platform voor Veghelse ondernemers, werknemers en leidinggevenden: Veghels Beraad.

Deze netwerkgroep is geen concurrentie voor Ondernemend Veghel en de POM, legt mede-oprichter Servaas Rouwhorst uit. ,,We kiezen voor een andere insteek.” Die is minder zakelijk georiënteerd als bij de andere ondernemersverenigingen, waarbij het volgens hem vaak draait om ‘het elkaar toespelen van business’. Maar het draait ook niet om de goede doelen-activiteiten van een serviceclub als de Rotary, de Ronde Tafel of de Lions.

Praten over zaken die in Veghel spelen

,,Veghels Beraad is wel opgericht door mensen die betrokken waren bij serviceclubs, maar die dat niet meer helemaal van deze tijd vinden. Wat wij doen is elkaar ontmoeten, informeel, en praten over zaken die in Veghel spelen. Bijvoorbeeld de herinrichting van het centrum, ontwikkelingen in het buitengebied, de windmolens langs de snelweg. Niet om hier een gezamenlijk oordeel aan te verbinden of gesprekspartner te zijn richting de gemeente, maar om elkaar op de hoogte te houden van wat er speelt en te bekijken wat dat voor iedereen persoonlijk betekent.”

Gewoon betrokken bij Veghel

Op dit moment zijn er 21 leden en dat mag best uitgroeien tot 25/30 man, vinden de oprichters. Daarbij willen ze de groep zo breed mogelijk maken. ,,Het heeft geen zin om tien bankiers in de groep te hebben. We zien graag allerlei branches vertegenwoordigd. We hebben mensen uit de advocatuur, bouw, finance, ICT, luchtvaart, notariaat, publiek domein, vastgoed en zorg. Daar mag nog best een supermarktmanager bij, iemand uit de sportbranche, een agrarische ondernemer of iemand uit de retail. Of bijvoorbeeld een ambtenaar van de gemeente. ,,Mensen die betrokken zijn bij Veghel.”

Op de onlangs gelanceerde website www.veghelsberaad.nl komt, zodra er weer bijeenkomsten zijn toegestaan, een kalender met activiteiten te staan. Aanmelden kan ook via die website. Er wordt in ieder geval maandelijks een keer samen gegeten in de Gouden Leeuw in Veghel.