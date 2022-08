Nieuwe opwarmer voor Pakhuis_15 party in Veghel: 34 meter hoge silo beklimmen

Vijftien silo’s zijn er op de locatie, en allemaal zijn ze onderdeel van dit feestje geworden. ,,Het is een heel avontuur om van daarboven het uitzicht te bekijken. Je kunt gewoon Eindhoven, Den Bosch en alle kerkdorpen zien”, zegt Roy van de Veerdonk, organisator van de party en tevens diskjockey. Zelf heeft hij al meerdere keren helemaal op de top van de silo gestaan en elke keer weer wordt hij omver geblazen door het uitzicht. ,,Het is gewoon leuk om dat een keer te ervaren. Die ervaring willen we met onze bezoekers delen, als ze durven natuurlijk.”

Loten met papiertjes

De actie loopt via Facebook en Instagram. Voor deelname moeten er twee dingen gebeuren: vrienden taggen via Facebook en/of Instagram én tickets voor de party zelf kopen. Pas dan behoren ze tot de feestgangers die mogelijk - naast een leuke avond - een unieke ervaring mogen meemaken. Op 21 augustus wordt de uitslag bekend gemaakt. ,,We gaan de namen van alle mensen die op onze kanalen hebben gereageerd op papiertjes schrijven en in een pot doen. De namen die we eruit pikken, mogen meedoen”, vertelt Van de Veerdonk. De loting wordt gefilmd en vervolgens op Facebook geplaatst. ,,Zo weet iedereen dat het eerlijk verlopen is.”

Een week later, op 27 augustus, is de party én beklimming. Twee groepjes gaan dan tussen 17.00 en 18.30 uur samen met begeleiding (Van de Veerdonk) de silo beklimmen. ,,Hou wel in gedachte: de silo’s zijn 34 meter hoog. Er is geen lift, je moet met de trap omhoog. Dus een beetje uithoudingsvermogen en stabiele benen moet je wel hebben”, zegt hij lachend doch serieus. ,,Maar verder is het gewoon veilig, boven is het afgezet met relingen.”

Muziek blijft tussen silo’s hangen

Hierna begint meteen de party, waarvan dit jaar de derde editie is. Er komen weer een hoop artiesten, onder wie Siege uit België en Kim Kaey uit Limburg. Een hoop feesten dus met knetterharde muziek tussen de silo’s. Deze zijn niet alleen een onderdeel geworden, maar ze zijn hét kenmerk van dit feest. Van de Veerdonk: ,,De locatie is heel bepalend voor deze party. Je moet je voorstellen; je staat tussen vijftien silo’s van dik beton en 34 meter hoog... Dat is best imposant. En het geluid is heel erg goed, want de muziek blijft tussen de silo’s hangen.”