Nieuwe opzet koopzondag Veghel-Centrum slaat aan door speciaal thema

Natuurlijk, het mooie weer speelt de winkeliers in de kaart. Maar eerlijk is eerlijk, er is een prima programma in elkaar gedraaid. Er is écht uitgepakt en ook de ondernemers laten zich, met kraampjes voor de deur, niet onbetuigd. Voor zijn slagerij in de Kalverstraat presenteert Stefan Romijnders Franse worstjes. Nieuw in het assortiment, aldus de slager, die zijn winkel dichthoudt. ,,De toonbank vullen kost tijd en dat vraagt om extra personeel. Zo houd ik de kosten in de hand. Ik heb vandaag niet de illusie om geld te verdienen, maar dat hoeft ook niet. Het is een stukje promotie en ik heb de tijd om een praatje aan te knopen." In het verleden deed Romijnders nooit aan de open zondag mee. ,,Ik heb me laten ompraten", lacht hij. ,,Ik ben er wel van overtuigd dat een koopzondag alleen werkt als je allemaal meedoet. De kracht is de collectiviteit." Of hij de andere vijf zondagen ook opengaat hangt af van vandaag. ,,De voortekenen zijn goed, het is écht druk."

Verrassend

Tromgeroffel en het gakkende geluid van ganzen doet het publiek verrast opkijken. Parmantig stapt een gevederd gezelschap voorbij, achter de tamboer maître aan. De ganzenparade is één van de acts van het circusgezelschap Pallasso. Op het Molenwiekenplein liggen een piste en circusattributen. In het zonnetje kunnen kinderen een circus workshop volgen. Aan de hand van een clown 'danst' de 5-jarige Kerem Elmas uit Veghel over een koord. Moeder Yeşim kijkt glimlachend toe. ,,Hij geniet", zegt ze. ,,Ik wilde naar huis, maar ik krijg Kerem niet mee. Hij vindt het veel te leuk." Ze is verrast over de leuke activiteiten. ,,Eigenlijk vind ik het altijd maar saai in Veghel-Centrum." Onder de toeschouwers bevindt zich ook de bekende clown Milko Steijvers. ,,Het circus spreekt nog altijd tot de verbeelding. Kijk eens hoe druk het is." Steijvers vindt het slim dat de winkeliers een thema aan de koopzondag verbinden. ,,Daarmee krijg je meteen sfeer in je activiteiten."

Veel belangstelling is er voor de dansoptredens en modeshows. Vanaf het podium in de Hoofdstraat loopt de catwalk rechtstreeks het centrum in. Voor het Raadhuis vertonen leden van turnclub Educa hun acrobatische kunsten. De terrassen op de zonnige Markt zitten overvol. In het centrum lokt Wim Heijman zingend mensen naar de Meierijgaarde. Hoewel de stoelen van het Belegh van Veghel bijna allemaal bezet zijn, is het op de Wiekslag rustig. Alleen daar is geen vertier. Voor de Vrije Markt staan wat kraampjes buiten. ,,Ik vind het erg gezellig", bekent Lisa Braam uit Nijmegen. ,,Het is verrassend. Er is veel variëteit. Leuk hoor." Zes open zondagen per jaar is in haar ogen meer dan voldoende. ,,Geheid een succes. Zeker als je er dan iets leuks rond omheen organiseert zoals vandaag."

Volledig scherm Het publiek kijkt verrast op als de ganzenparade voorbijloopt. © Philip van den Brand

Volledig scherm Veel belangstelling was er ook voor de dansoptredens © Philip van den Brand