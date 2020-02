Nieuwe oude laag geeft vloer van sporthal Nistelrode nieuw leven

Veghelse coureur Van Berlo maakt komend seizoen debuut in Formule 3

13:15 Autocoureur Glenn van Berlo maakt na een succesvol seizoen in de Formule 4 komend seizoen zijn debuut in de Formule 3. Het net achttien jaar geworden talent uit Veghel gaat daarmee opnieuw een stap hogerop in de autosport. Hij komt dit jaar uit in het Euroformula Open kampioenschap en gaat racen voor het Spaanse topteam Drivex.