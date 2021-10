Nieuwe regels tattoo-inkt zorgen voor gemengde gevoelens bij tatoeëerders

Replica’s van kannen en kruiken uit bronsschat Nistelrode zijn straks misschien wel langs A50 te zien

9 oktober LEIDEN/NISTELRODE - Een gigantische kruik op een rotonde, een wijnzeef langs de A50, of een klein kandelaartje voor in de servieskast; het wordt wellicht mogelijk, want van de Romeinse bronsschat die in 2004 in Nistelrode werd opgegraven, kunnen binnenkort replica's gemaakt worden.