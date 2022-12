Nieuwe roeivereniging De Meierij is een feit: eerste boten gaan in januari de Zuid-Willemsvaart in

Het thuishonk van de vereniging komt waarschijnlijk bij de Sluishoek in Zijtaart, zo is het plan. Daar is wel nog een vergunning voor nodig, maar de club verwacht die van de overheid te krijgen. Boten mogen vanaf dit punt al wel de Zuid-Willemsvaart in. Ze worden voor nu opgeslagen bij een particulier in de Pastoor Clerxstraat in Zijtaart.

De club telt ongeveer zeventig mensen, de helft van hen is 50 jaar of ouder. De verhouding man-vrouw is gelijk. Roeifanaat Cor Scheffers (76) uit Nijmegen nam in de eerste helft van dit jaar het initiatief om in deze regio een nieuwe roeivereniging op te zetten. Hij maakt er overal in Nederland een sport van om nieuwe roeiverenigingen op te richten en is zelf lid van vijf clubs, die in Veghel en Zijtaart meegerekend.

Scheffers biedt kunde aan

Scheffers biedt graag zijn ervaring, kennis, kunde en netwerk aan om de club goed op te starten in 2023. ,,We hebben een zeer enthousiast team en bestuur. Deze mensen pakken het heel goed op, de schwung zit erin.” Scheffers was recent samen met de nieuwe bestuursleden Liesbeth Prijt en Marco van Creij bij notaris Van den Boogaart om de oprichting vast te leggen.

Roeien kun je het hele jaar door, behalve als het vriest. ,,Maar het is het natuurlijk het fijnst als het weer wat beter is”, aldus Scheffers. ,,Maar nog in januari zal de eerste boot het water in gaan. Voordeel is dat het water van de Zuid-Willemsvaart altijd meestal wel rustig is en het kanaal is heel recht.”

Cursussen voor beginners

Nieuwe leden krijgen als het nodig is beginnerscursussen om onder meer de slag van het roeien te leren. Ook leren ze meer over balans houden. ,,Maar ongeveer de helft van de leden heeft in het verleden al geroeid. Bijvoorbeeld in Eindhoven en Den Bosch. Die stromen gemakkelijk in. Roeien is heel gezond, je kunt het heel lang doen, en we maken er ook een sociale vereniging van, met leuke activiteiten.”

Aanmelden of meer informatie inwinnen over RV de Meierij kan op roeiverenigingdemeierij.nl.