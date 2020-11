Nieuwe stap in ombouw winkelcentrum Veghel

Pandeigenaren gaan betalen via een heffing die gekoppeld is aan de WOZ-waarde van hun winkel-, horeca-, of kantoorpand. De gemeenteraad van Meierijstad heeft vorige week al zijn goedkeuring gegeven aan het plan. En in september heeft ook de provincie gezegd actief mee te doen in de ombouw van het Veghelse centrum. Daar gaat 11.000 vierkante meter winkelruimte geschrapt worden. Zodat er in het centrum ook gewoond en gewerkt kan worden. Het winkelcentrum, dat nu veel leegstand kent, moet dan kleiner, maar wel weer levendig worden.