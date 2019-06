Nieuwe talkshow Kleur start met Jan Terlouw

Udense verwondde agente met bierkrat

7:50 DEN BOSCH/UDEN - Een dronken vrouw van 33 jaar is door de Eindhovense politierechter tot een werkstraf van 120 uur veroordeeld voor een 'poging tot zware mishandeling'. De Udense wierp afgelopen carnaval een volle bierkrat over haar schutting en raakte daarmee een politievrouw op haar schouder. Bij haar arrestatie beet de verdachte vervolgens een agent in de linker onderarm.