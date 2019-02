Nieuwe tattooshop in Veghel is een familiezaak

Mercy John overwon een depressie en maakt een prachtal­bum

8:00 VEGHEL - In het najaar van 2017 werd het voor John Verhoeven, alias Mercy John, duidelijk dat het niet meer ging. Midden in een nummer, tijdens een optreden in een uitverkocht café Cactus in Hengelo, kreeg Mercy John een paniekaanval.