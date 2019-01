Nieuwe typetjes in de ton tijdens Dunne Klets

Bijna vier keer meer schade door vuurwerk in Bernheze: 11.000 euro

9:27 BERNHEZE - In Bernheze is rond de jaarwisseling voor dik 11.000 euro schade aangericht aan gemeentelijke eigendommen. Dat is een explosieve toename in vergelijking tot vorige jaren, toen steeds voor zo'n 3.000 euro werd vernield. De schadepost in Bernheze is bijna twee keer zo groot als bij de buren in Uden en zelfs vier keer zo groot als in Landerd.