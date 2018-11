Nieuwe vakschool in Veghel van start voor technici in voedingsfabrieken

VEGHEL - Twaalf leerlingen zijn deze maandagochtend gestart met de allereerste opleiding tot food proces specialist in Brabant bij de nieuwe vakschool Bqaam in Veghel. Het is een initiatief van het Veghelse bedrijf Flowfirm, dat vanwege een tekort aan technisch personeel zélf mensen gaat opleiden. Aan de vakschool doen meer bedrijven mee en ROC De Leijgraaf.

Slechts zes weken in de schoolbanken en de rest van het jaar aan de slag met échte professionals bij échte bedrijven. Andy de Groot (18) uit Den Bosch heeft er zin in. ,,Je leert veel meer in de praktijk. Dan kom je situaties tegen die je vooraf niet voorzien had”, zegt hij. Bij Bqaam is hij geen student meer, maar een werknemer. Hij krijgt een bescheiden startsalaris en zijn schoolkosten worden vergoed.

Flowfirm heeft nu 132 mensen in dienst, maar kan er veel meer gebruiken. Ze onderhouden en installeren machines in de voedingsindustrie en farmaceutische industrie. Daarbij draait alles om de veiligheid. Gewoon lassen aan een kapotte leiding kan bijvoorbeeld niet. Om te voorkomen dat er vervuiling in de apparatuur komt, wordt er orbitaal gelast, met behulp van een computer. ,,Dit TIG-lassen is een techniek die wij onze leerlingen op school niet kunnen aanbieden", zegt bestuursvoorzitter Peer van Summeren van ROC De Leijgraaf. ,,We kunnen zo'n kostbaar apparaat niet aanschaffen voor een relatief kleine groep leerlingen. Hier in het bedrijfsleven kunnen de leerlingen er wél mee aan de gang.”

Snel van start

De samenwerking tussen de bedrijven en het ROC kwam heel snel van de grond. Afgelopen mei presenteerde directeur Ben Tuithof van Flowfirm zijn plannen en nu, vijf maanden later, gaat de vakopleiding van start. ,,Een goed voorbeeld van niet te lang praten, maar gewoon doen", zegt wethouder Jan Goijaarts van Meierijstad. ,,Het is hard nodig", verklaart Ben Tuithof de haast. De ontwikkelingen in de levensmiddelenbranche gaan snel en ook zijn bedrijf krijgt op korte termijn een uitbreiding. ,,Onze klanten zijn bedrijven die 24 uur per dag draaien, zeven dagen in de week. Onderhoud aan machines is zo gepland dat een productieproces enige tijd moet worden stilgelegd. Dat is kostbaar, we kunnen geen ‘nee’ verkopen of uitstel vragen omdat we geen mensen hebben.”

Meer opleidingen