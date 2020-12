Nieuwe verdachten drugslab Nistelrode zijn zonen van Vlijmense man (52)

Deze man zit al maanden in voorarrest voor zijn vermeende participatie bij de pillenfabriek, die agenten op 11 juni van dit jaar ontmantelden op de Grote Heide. E. stond de rechtbank in Den Bosch te woord via een beeldverbinding, voor een zogenoemde ‘pro formabehandeling’.

Tabletteermachine

Politiemensen vonden deze zomer 105 kilo MDMA en een tabletteermachine in het bedrijfspand in Nistelrode. In eerste instantie kon het OM alleen E. zelf aan dit drugslab koppelen. Er zou de afgelopen maanden echter nieuw bewijs zijn gevonden in zogenoemde ‘encrochats’. Encro-Chat was een Europees communicatienetwerk, dat veel zou zijn gebruikt door de georganiseerde misdaad. Nederlandse en Franse agenten wisten het netwerk te infiltreren.

Huis opknappen

De advocaat van vader E, R. Neijndorff, vroeg de rechtbank om de voorlopige hechtenis van zijn cliënt te schorsen. De man zou dan steun kunnen bieden aan zijn vrouw. Tijdens een vorige pro-formabehandeling sprak hij al over haar benarde situatie. E. was op het moment van zijn arrestatie, bezig zijn huis op te knappen. De vrouw woont nu in een bouwval en moet bovendien zowel haar man als een van haar kinderen missen. De 25-jarige zoon van het stel is al vrijgelaten.

In februari verder

De rechtbank zag ook de 'beroerde omstandigheden' van de vrouw van E., maar schorste zijn voorarrest niet. De rechters gaven wel opdracht aan de reclassering om een 'schorsingsrapportage' op te stellen. De man zou mogelijk na zijn volgende pro-formabehandeling onder voorwaarden vrij kunnen komen.

De rechtszaak wordt op 19 februari voortgezet.