Nieuwe Videoland-docu over ‘zorginfarct achter gesloten deuren’ van Udens ziekenhuis Bernhoven

Video Slachtof­fer van steekinci­dent in Schaijk is 33-jarige Duitser

SCHAIJK - Een 33-jarige Duitser is woensdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Schaijk. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. De politie meldt dat de verdachte en het slachtoffer bekenden van elkaar zijn. Het onderzoek is nog in volle gang.

8 januari