Nieuwe waterbuffelboerderij: ‘Ze lijken op koeien, gedragen zich als varkens en zijn nieuwsgierig als geiten’

Aad van Lopik uit Heesch overleden: ‘een bezielend man die overal succes van trachtte te maken’

24 april HEESCH - Aimabel, bezielend en een man van principes. Aad van Lopik - oud-raadslid voor de VVD in Heesch, voormalig statenlid, zakenman en bestuurslid van De Pas in Heesch - is overleden. Van Lopik werd 74 jaar.