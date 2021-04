Nieuwe website toerisme Meierijstad - ‘dé plek voor genieters’ - gepresenteerd met ontbijtje voor campinggasten

Van den Bosch neemt bedrijf in Verenigd Koninkrijk over

8 april ERP/NEWPORT - De logistieke dienstverlener Van den Bosch uit Erp neemt het Engelse bedrijf Tankspeed Logistics over. Dat zijn beide bedrijven, die al enige tijd samenwerkten, overeengekomen. Met de overname wil Van den Bosch zijn leidende positie in het transport van droge bulkgoederen in Europa verstevigen.