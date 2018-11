Nieuwe winkels aan Markt en Kalverstraat Veghel

De nieuwe winkels zijn een welkome toevoeging in het centrum van Veghel dat al jaren bovengemiddelde leegstand kent. Dat weerhield Djimmy Kleef er niet van om in Veghel te beginnen. ,,Van kleins af aan wilde ik al voor mezelf beginnen", vertelt Kleef. ,,Ik werkte in Eindhoven bij franchisers, praatte met hen en daarna is het snel gegaan. Ik kon kiezen tussen Oosterhout, Oisterwijk en Veghel." Zijn voorkeur gaat duidelijk naar Veghel. ,,Als al het opknapwerk is gedaan sta ik dadelijk in de keuken.” De winkel verkoopt naast spareribs ook andere gerechten. Die kunnen ter plekke opgegeten worden vanuit ‘de doos’ of ze worden bezorgd. Lingerie en stenen

Straks weer een lingeriewinkel in Veghel

Janine Heethuis uit Veghel miste een lingeriewinkel in Veghel. ,,Er is op dit moment geen lingeriewinkel meer in Veghel. Ik heb me georiënteerd in welke merken passen bij Veghel. De collectie is inmiddels ingekocht." Het wordt lingerie in het midden en hoge segment, maar ook badkleding. ,,Ik wil servicegericht zijn, met ruime paskamers. Komend weekeinde ga ik naar Stuttgart in Duitsland, dan zie ik daar in de fabriek de lingerie van garen tot eindproduct.” Het pand aan Kalverstraat 6 wordt momenteel van binnen helemaal opgeknapt.