Nieuwste project Veghels Buiten heet Veghels Mooiste

Groepjes huizen rond een erf

Het is voor bouwbedrijf Van Stiphout al het tweede project in Veghels Buiten: binnenkort starten ze met de bouw van 35 woningen in buurtschap Hubertshoeve, Veghelse Mooiste I genaamd. De 35 koopwoningen in erfbuurtschap Hubertshoeve worden gebouwd in verschillende uitvoeringen en prijsklassen. Dit project heet Veghels Mooiste I en ligt aan de zuidkant van Veghels Buiten, op de hoek van Ham en Langsteeg. De huizen worden gebouwd in kleine groepjes rond een centraal erf. Aan de achterzijde kijken ze vrijwel allemaal uit over het groen van de omgeving.