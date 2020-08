Nikkie de Jager en verloofde werden overvallen door vier mannen, politie onderzoekt camerabeelden

Uden waarschuwt voor botulisme en blauwalg in vijver Mellepark

14:53 UDEN - In de vijver bij het Mellepark in Uden is mogelijk sprake van botulisme en/of blauwalg. De gemeente Uden heeft waarschuwingsborden neergezet en pakt het probleem aan met speciale beluchtingspompen die voor meer zuurstof in het water moeten zorgen.