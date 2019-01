Nikkie de Jager make-upadviseur bij modeontwerper Marc Jacobs

Allereer­ste foto’s uit Erp en Keldonk te zien, mét originele camera's

8:58 VEGHEL - Honderden foto's hebben Johan en Antoon Heijkants uit Erp en Cornelis (Knillis) Slits uit Keldonk in de vorige eeuw gemaakt. De Heijkants bezaten als eerste in Erp een fototoestel. Knillis Slits maakte honderden pasfoto's van dorpsgenoten. Heel veel foto's en apparatuur zijn bewaard gebleven en zijn vanaf dit weekeinde te zien in een fototentoonstelling van Heemkundekring Erthepe.