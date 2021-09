NIKKIES in Veghel - ‘Dit is precies de winkel die ik zelf miste’

Vaccinatie­lo­ca­ties Berghem en Uden sluiten in september, prikhal Veghel blijft voorlopig open

26 augustus BERGHEM/UDEN - Het einde van de vaccinatielocaties in Berghem en Uden komt in zicht. De sporthal in Berghem dient 8 september voor het laatst als prikpost tegen corona. De locatie in Uden gaat na 17 september dicht. Voor wie na die tijd een vaccinatie wil halen blijft de prikhal in Veghel komende maanden open.