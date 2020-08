NikkieTutorials krijgt eigen make-uptalentenjacht bij NPO

In de AVROTROS-serie nemen jonge make-uptalenten het tegen elkaar op in verschillende uitdagingen. De visagiste begeleidt de kinderen daarbij. Meer details over het programma worden later bekendgemaakt.

De Jager begon in 2008 met het maken van filmpjes over haar werk en is wereldwijd bekend. Ze werkte samen met grote sterren als Lady Gaga en Kim Kardashian. De visagiste heeft op YouTube ruim 13,5 miljoen volgers.

Nieuwe programma's

NPO Zapp komt dit najaar verder met nog flink wat nieuwe programma’s. Volgens Fortuijn heeft de coronacrisis vrij weinig impact gehad op het aanbod. Hoewel een paar programma’s vanwege de crisis niet konden worden gemaakt, kwamen er nieuwe ideeën voor in de plaats. Zo is de hitserie Topdoks vervangen door Kop en staart, een dierenserie met een medische invalshoek.

Ook De eindmusical is tot nader orde uitgesteld. Maar in plaats daarvan hebben kijkers wel de komedieserie Ron en Riet vertrekken niet, geschreven door Diederik Ebbinge (De luizenmoeder) over een echtpaar dat vanwege de crisis niet naar Spanje kan om een friettent te beginnen.

Ontspanning en lol

Op zaterdagen moet Heel Holland bakt kids de trekpleister worden. “Op zaterdagavond willen we ontspanning en lol brengen”, zegt Fortuijn. “Daarvoor is Heel Holland bakt kids een heel belangrijke titel.”

NPO Zapp legt de focus van het gewone lineaire kijken op het hele gezin. “We hebben onderzoek gedaan bij kinderen en ouders naar hun behoeftes. Online zit iedereen op een apart scherm te kijken, maar voor televisie is er juist de behoefte om samen te kijken. Weg van dat eigen apparaat en met z’n allen voor de tv.”