Nisseroise Kwis gaat dóór en vertrouwt op slimheid van deelnemers

Dit zegt Jorg van Berkel, één van de organisatoren in Nistelrode. Ze hadden dinsdagavond na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge nog een spoedberaad. De uitkomst daarvan was dat de tiende Nisseroise Kwis eind december doorgaat, maar dan wel met enige aanpassingen. Teams van buiten het dorp worden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen.

‘Nistelrode’ onderscheidt zich hiermee want in de voorbije weken schrapten diverse organisaties in de regio hun 2020-kwis. Eén van de genoemde argumenten daarbij is dat het niet gezellig kan zijn als teamleden niet bij elkaar in een ruimte kunnen zitten, zoals gebruikelijk is bij de eindejaarskwissen. Van Berkel: ,,Daar kijken wij toch anders tegenaan. Heel veel mensen zijn al gewend aan thuiswerken en hebben dan enkel online contact met collega's. Dan kan het bij een kwis ook.’’