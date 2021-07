Nistelrode moet maanden omrijden vanwege bouw fietstunnel

Politie slaat mega-slag in Twente: drugslab opgerold met voor miljoenen euro's aan crystal meth, ook inval in Nistelrode

13:28 GELDROP/NISTELRODE - In een groot drugslab dat donderdag is opgerold in het Twentse Boekelo werd crystal meth geproduceerd. Een man (31) uit Geldrop is aangehouden. Hij en een andere man uit Hengelo worden verdacht van drugshandel en het produceren van harddrugs. In het onderzoek zijn op nog meer plaatsen invallen gedaan, onder meer in Nistelrode.